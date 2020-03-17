臨濟寺命運一波三折，被劃為公園用地後，竟又是另一波災難開始。「宗教聯盟」主席朱武獻說，臨濟寺約一公頃的土地被劃歸公園用地後，國有財產局（現改制為國有財產署）將產權移交給台北市政府管理，在前台北市長郝龍斌任內，於二○一二年要求臨濟寺交付「占用土地補償金」，令寺方補繳多年來「非法占用」國有土地的租金，經法院判決，認定臨濟寺的土地在光復後就是國有財產，因此要追繳三千多萬元，可以分期付款；加上支付月「租金」二十三萬元，每個月寺方要負擔五十多萬元。

朱武獻說，臨濟寺的土地在日治時期本為私有財產，現今又是寺廟用地，根據《國有財產法》與《國有財產贈與寺廟教堂辦法》的規定，依法可以歸還給臨濟寺，但卻因為被劃入園山公園範圍內，屬於公共設施保留地，無法進行產權轉移；朱武獻說，寺方曾向台北市長柯文哲陳情，將臨濟寺所在土地變更為文化資產保存區，排除在公園的公共設施保留地之外，寺方就可以依法申請產權返還，不必再負擔每個月高額的補償金。

2012年，台北市政府要求臨濟寺交付3千多萬元「占用土地補償金」，當時的台北市長正是郝龍斌，圖為郝龍斌參加花博遊行。（圖／報系資料庫）

「沒想到，半路殺出一個程咬金。」朱武獻說，當北市府準備進行變更時卻發現，行政院文化部把臨濟寺與附近的土地劃為「圓山遺址」，屬於「十三行文化」的保留區，北市府解讀保留區涉及中央權責，無法進行都市計畫變更，而文化部也無意協助解套，讓寺方爭取歸還寺產的計畫因此「卡關」；他批評，中央與地方的官員相互推諉，根本是官僚誤事。

台北市政府文化局文資科表示，目前北市府正依照文化部文化資產局的指示，先進行「古蹟保存計畫」，待計畫完成後再著手都市計畫變更程序，並無推拖的情況。

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(中時電子報)