已故的世界佛教華僧會長、高雄市阿蓮區光德寺住持淨心長老也是「財團法人臨濟護國禪寺」董事長，他生前曾為了臨濟寺討回寺產受阻一事，寫信向總統蔡英文陳情，也獲得蔡總統回應，委派總統府祕書長陳菊前往瞭解；不過，還未有進展，淨心長老就於上個月離世，現在追回寺產的責任就落在弟子悟潔法師身上。

憂心寺產被奪的悟潔法師表示，臨濟寺的本堂「大雄寶殿」是目前台灣最大的純檜木建築，寺內的和尚仍每天在大雄寶殿做早晚課，重大的法會也在裡面舉行。他說，寺院後方納骨塔安置很多日本兵的遺骨，每年有許多日本家屬來台祭拜，也有很多日本佛教人士與信眾前來交流參訪，更吸引不少觀光客前來參觀，不僅是重要的信仰中心、珍貴的古蹟，也是國民外交的據點。悟潔法師說，希望文化部跟台北市政府趕快溝通，「看能不能協調，把原本就屬於臨濟寺的地歸還給我們。」

淨心長老（左2）生前為臨濟寺董事長，曾為爭取收回寺產一事奔走，向總統蔡英文陳情。（圖／報系資料庫）

對於臨濟寺產權糾紛，文化部文化資產局表示，臨濟寺為直轄市定古蹟，若要透過都市計畫變更，把禪寺建築的土地劃定為古蹟保存區，可依照《文化資產保存法》規定，由台北市政府訂定古蹟保存計畫，再依都市計畫法令劃定或變更為古蹟保存用地或保存區；但因臨濟寺位於國定圓山考古遺址範圍內，依《文化資產保存法》規定「考古遺址所在地都市計畫之訂定或變更，應先徵求主管機關之意見」，台北市政府辦理臨濟寺土地的都市計畫變更時，只要依規定先徵詢文化部意見即可。

大雄寶殿內供奉當年從日本運來的佛像，寺內僧人每日在此做早晚課。（圖／張文玠攝）

台北市政府文化局文資科表示，目前北市府正依照文化部文化資產局的指示，先進行「古蹟保存計畫」，待計畫完成後再著手都市計畫變更程序，並無推拖的情況。

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(中時電子報)