台灣改車界龍頭「伍一精密開發公司」（伍一精密）所產的機車零件聞名全台，但卻有股東出面控訴，伍一精密在還未上市時就向廠商、車行販售股票，還以「買股票叫貨就打折」為噱頭，吸引車行入股投資後竟無預警倒閉，公司負責人神隱龜縮，而車行老闆們辛苦賺的錢全都付諸流水。

回想起2018年12月初，機車行老闆B先生當時正在整理店內環境準備打烊，伍一精密的業務突然來訪，極力推銷伍一精密未上市股票，聲稱「你花10萬元買股份，以後的貨都會有8到95折優惠，還可以順便投資」。業務說的天花亂墜，讓B先生頗為心動，最後簽下認購合約。

知情人士老K（化名）透露，伍一提出那些誘因和優惠後的半年，伍一精密就捲走超過3000萬元資金，南部甚至有廠商慘賠上百萬，估計全台有上百家廠商成為無辜受害者，吸金至少超過億元。「我們現在叫伍一的貨都叫不到了，也聯繫不上何青峰退錢。」B先生無奈表示。

對於無預警倒閉等指控，伍一精密負責人何青峰透過簡訊回應「公司並沒有倒閉，只是在重整。」他坦言公司在去年11月出現狀況，現在已經跟各租賃公司談分期等事宜。「現有設備一樣在運作，公司沒有倒閉，一樣在經營。」

至於遭指「賣股票吸金」一事，何青峰則說「我們從沒說過買股票一定賺錢，是公司成長能獲利，我們就有辦法發紅利。」他強調「高雄工廠只是搬回原地址繼續營業，只是把其中一廠收掉而已。」

而DK成吉思汗負責人湯仁均則回應「與伍一合併是在計畫中」，疑似想切割與伍一的關係，但本刊追問「伍一工廠倒閉」一事，他頻頻閃躲不願正面回應，最後丟下「伍一的事去問他們自己」隨即掛上電話。

伍一精密常常參加車展，盼能藉此打響知名度，增加銷售業績。（圖／翻攝伍一精密臉書）

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(中時電子報)