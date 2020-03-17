北京規模以上工業企業復工率88.9％ 09:542020/03/17 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 16日召開的北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市發改委副主任林恩全透露，截至目前，16區和經濟技術開發區共報告規模以上工業企業2281家，已復工2028家，復工率達到88.9％、到崗率67.6％。 林恩全指出，全北京市4386棟商務樓宇已復工4050棟，復工率達到92.3％、到崗率38.1％。 (旺報 ) #復工 #北京市 #林恩 #16 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京政府官員：16日起無症狀進京人員 需隔離觀察 16:342020/03/15 兩岸 餐飲業遇淘汰賽 有人危機當轉機 04:102020/03/16 焦點新聞 防堵病毒回流 北京今起入境人士 強制集中隔離14天 費用自付 04:102020/03/16 財經要聞 規矩多 小資餐廳苦哈哈 04:102020/03/16 兩岸要聞 德國16日起關閉5鄰國邊境 僅維持通勤、貨運 11:282020/03/16 國際 揀骨師勒死情敵埋空墓 判16年定讞 12:482020/03/16 社會 疫情嚴峻！中歐、中東、中亞、北非42國 提升「第三級警戒」 18:362020/03/16 社會 北京開通77輛專車8個列車 送農民工返京復工 22:172020/03/16 兩岸 西班牙確診人數達8744 超越南韓成全球第4多 21:162020/03/16 國際 海南新冠住院患者僅剩1例 09:242020/03/17 兩岸 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 台股早盤暴跌300點後急拉 欲收復9600點關卡 - 即時 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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