16日召開的北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市發改委副主任林恩全透露，截至目前，16區和經濟技術開發區共報告規模以上工業企業2281家，已復工2028家，復工率達到88.9％、到崗率67.6％。

林恩全指出，全北京市4386棟商務樓宇已復工4050棟，復工率達到92.3％、到崗率38.1％。

(旺報 )