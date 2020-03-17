國際油價大跌，中油宣布調降汽柴油3.8元及4元，創下最高跌幅，民眾省荷包。全國公務人員協會榮譽理事長李來希表示，這麼多年來，油價難得回到一字頭，「有感降價的喜悅」。

中油宣布，16日凌晨0時起，調降汽柴油3.8元及4元，柴油每公升來到17.7元，98、95無鉛每公升分別為23.8元及21.8元。

李來希昨（16）日在臉書表示，受到疫情影響，全球供應鏈斷鏈危機，各國紛採阻斷交流策略，各行各業幾乎都受到衝擊，小市民的投資理財也多少受到影響，退休金縮水不打緊，避險工具也失靈，荷包真的縮水了。

短期內，李來希認為，鬱卒的日子很難期待有什麼轉機，唯一有點小確幸的是石油大戰帶來的油價下跌，這麼多年來，難得油價回到一字頭，一早加油真是有感，加上卡片降價優惠，「第一次感受到石油降價，加油所帶來的快感，小市民的心願竟然是這麼卑微，夥伴們！鬱卒的歲月，去加個油吧！」

(中時電子報)