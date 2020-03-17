新型冠狀病毒疫苗臨床試驗開始，第一位受試者已在美國接受施打，陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰今天表示，過去傳統疫苗發展通常需要15-20年的時間，由於目前情況緊急，竟罕見地跳過動物實驗，直接進行第一期臨床試驗！
蘇一峰在臉書發文指出，新型冠狀病毒疫苗是由生技公司Moderna與美國國家衛生院共同合作的mRNA疫苗，過去傳統疫苗發展需要15-20年的時間，才能通過三期臨床試驗上市正式使用，由於情況緊急，此疫苗罕見地跳過動物實驗，直接進行第一期臨床試驗，目標要在一年半後上市，預計2021年的三月到六月可正式使用。
蘇一峰解釋，注射RNA疫苗後，mRNA將利用人體細胞製造S蛋白，讓人體對冠狀病毒的S蛋白產生免疫力，優點是不具任何感染風險，同時研發也較傳統疫苗快速，缺點則是形成的免疫力較不穩定。目前還有德國CureVac等生技公司也在趕製疫苗。
(中時電子報)
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