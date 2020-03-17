對於歐洲各國紛紛祭出封城、鎖國的手段，台灣是否會跟進？

行政院長蘇貞昌17日赴立法院備詢前受訪表示，我們是一步一步隨著疫情的變化，做最審慎的考量，但也絕對是超前部署。

蘇表示，過去已經很成功的防止了第1波，但現在還是戰戰兢兢，因為第2波還是一點都不敢掉以輕心，希望大家配合指揮中心的宣布，同時加倍小心，不要讓自己陷入險境，尤其是台灣雖然沒有用鎖國的方法，但還是有公告很多地區，希望民眾非絕對必要不要去。

(中時 )