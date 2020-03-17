是否鎖國？蘇：隨疫情的變化 審慎考量 10:262020/03/17 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於歐洲各國紛紛祭出封城、鎖國的手段，台灣是否會跟進？行政院長蘇貞昌17日赴立法院備詢前受訪表示，我們是一步一步隨著疫情的變化，做最審慎的考量。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於歐洲各國紛紛祭出封城、鎖國的手段，台灣是否會跟進？ 行政院長蘇貞昌17日赴立法院備詢前受訪表示，我們是一步一步隨著疫情的變化，做最審慎的考量，但也絕對是超前部署。 蘇表示，過去已經很成功的防止了第1波，但現在還是戰戰兢兢，因為第2波還是一點都不敢掉以輕心，希望大家配合指揮中心的宣布，同時加倍小心，不要讓自己陷入險境，尤其是台灣雖然沒有用鎖國的方法，但還是有公告很多地區，希望民眾非絕對必要不要去。 (中時 ) #鎖國 #台灣 #希望 #疫情 #封城 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸控制疫情 盼3月底無新例 04:092020/03/13 話題觀察 美國安顧問控陸隱瞞 致疫情擴散 04:102020/03/13 國際大事 川普、蓬佩奧對中疫情不同調 04:092020/03/14 焦點新聞 新聞透視》不見提前部署 只見專業傲慢 04:102020/03/14 生活新聞 疑隱匿疫情規模 伊朗建大型墓穴 04:102020/03/14 國際大事 黨職選舉因疫情借不到場地 民進黨擬搭帳篷舉行 17:562020/03/14 政治 疫情衝擊台歐瀕斷航 荷航、阿聯酋不飛了 07:022020/03/15 生活 BBC：「中國抗疫模式」引全球反思 難以在全世界複製 20:222020/03/16 國際 疫情控制才能止跌 陸股 正試圖安全降落 04:102020/03/17 投資理財 央行周四開閘 估降存準率 01:062020/03/17 財經焦點 政治熱門新聞 「罷韓」不演了！趙天麟竟爆民進黨下一步？ - 政治 媒體人：高雄人只要問這三個問題 罷韓陣線就崩潰了 - 政治 罷韓露出馬腳？洛杉基再揭內幕 - 政治 不是小英？最新民調 她滿意度創新高！ - 政治 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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