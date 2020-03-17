工具機大廠東台精機去年第四季本業獲利遭新台幣兌美元匯率升值所產生匯損侵蝕，每股虧損0.26元，致使去年本期淨利僅0.59億元，EPS為0.23元，董事會決議每股配發0.2元現金股利，配息率86,96％。

東台去年營運受中美貿易戰影響，合併營收109.97億元，東台子公司去年獲利不如預期，還認列匯兌損失，去年本期淨利僅0.59億元，EPS為0.23元。昨日董事會決議每股配發0.2元現金股利，會中也敲定6月9日召開股東會，除承認去年財報及盈餘分配案，也將全面改選董事。

東台2月合併營收4.56億元，月減24％，年減46.2％；前2月合併營收10.61億元，年減36.46％。東台表示，東台2月合併營收衰退主因是受新冠肺炎疫情影響，中國大陸停工所致，大陸子公司蘇州東昱精機也延後復工，目前整體復工率達七成，逐步恢復正常。東台最近接獲東北亞客戶遷廠詢價，旗下亞太菁英專攻航太產業在手訂單達5個月，東台3月營運回溫可期。

(工商 )