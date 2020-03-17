《金融》美股震盪幅度大，財長：國安基金密切關注 10:002020/03/17 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部長蘇建榮今早表示，美股這兩天震盪幅度大，因此國安基金會密切關注，不排除隨時召開臨時國安基金管理委員會，視情況決定是否進場。 肺炎疫情恐慌蔓延，美股道瓊指數周一暴跌2997點，創史上最大單日跌點。立法院會今天繼續進行施政總質詢，財政部長蘇建榮會前接受媒體聯訪表示，觀看台股這兩天的成交量都在新台幣2000億元以上，動能還在，但美股這兩天震盪幅度大，國安基金會密切關注這個影響，對於台灣股市的情況，不排除隨時召開臨時的國安基金管理委員會，視情況決定是否進場。 (時報資訊) #國安基金 #財政部長 #美股 #台股 #蘇建榮 也許您會感興趣 推薦閱讀 財長蘇建榮：國安基金密切關注適時因應 09:072020/03/13 財經 《財政》蘇建榮盤前親上火線，國安基金隨時就「備戰狀態」 09:092020/03/13 財經 傳國安基金下午開會 政院澄清今天無會議 12:152020/03/13 政治 財長盤前喊話 國安基金隨時備戰 04:092020/03/14 財經要聞 台股萬點失而復得 國安基金備戰 04:102020/03/14 財經焦點 進入備戰狀態 國安基金 出手時機將近 04:102020/03/16 財經要聞 歷年六次進場 一周內止跌 04:102020/03/16 財經要聞 《金融》財長：美降息後游資流向，國安基金緊盯 10:182020/03/16 財經 美國聯準會無預警降息四碼 財長未鬆口國安基金進場時機 13:432020/03/16 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 00:032020/03/17 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 台股早盤暴跌300點後急拉 欲收復9600點關卡 - 即時 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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