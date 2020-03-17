財政部長蘇建榮今早表示，美股這兩天震盪幅度大，因此國安基金會密切關注，不排除隨時召開臨時國安基金管理委員會，視情況決定是否進場。

肺炎疫情恐慌蔓延，美股道瓊指數周一暴跌2997點，創史上最大單日跌點。立法院會今天繼續進行施政總質詢，財政部長蘇建榮會前接受媒體聯訪表示，觀看台股這兩天的成交量都在新台幣2000億元以上，動能還在，但美股這兩天震盪幅度大，國安基金會密切關注這個影響，對於台灣股市的情況，不排除隨時召開臨時的國安基金管理委員會，視情況決定是否進場。

(時報資訊)