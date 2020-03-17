京城銀（2809）近期股價跟隨大盤挫跌，該行決定自今（17）日起實施庫藏股，預計2個月內買回1萬張。京城銀今早股價開低走跌，一度下跌2.06％至28.5元的14月低點，但隨後回升翻紅，最高上漲2.75％至29.9元，早盤表現明顯抗跌。

京城銀為維護公司信用及股東權益，董事會決議3月17日起至5月15日實施庫藏股，預計在28～35元間買回1萬張股票，若低於下限仍將持續執行，占發行股份總數0.88％，買回總金額上限為3.5億元。

京城銀上次執行庫藏股為去年11月14日至今年1月10日，預計於30～35元間買回300張股票，最終在去年12月9日提前執行完畢，平均每股買回價格32.81元，買回總金額9842萬元。

京城銀表示，截至2月淨值為424.2億元，資本適足率17.09％，其中普通股權益比率及第一類資本比率均為15.55％，第二類資本比率1.54％。此次執行庫藏股影響資本適足率約0.14％，以執行後的16.95％評估，風險承擔能力仍屬穩健，足以因應未來經濟情勢變化。

京城銀2020年1～2月自結稅前獲利10.13億元，年減26.34％，稅後淨利8.87億元，年減30.66％。稅前每股盈餘0.9元、稅後每股盈餘0.79元，低於去年同期1.21元、1.12元，仍全數改寫同期次高。

展望上半年，考量當前股債市場變化瞬息萬變，京城銀將延續一貫穩健中長期投資原則，密切留意市場動態、擇優調整資產組合及期間，並嚴控全行各項資產品質。京城銀持續加強企業金融、數位金融服務2大業務推廣力道，有信心可穩步挹注整體營運成長。

(時報資訊)