《商情》賣壓湧現，打壓周一紐約期金跌2％ 10:002020/03/17 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 賣壓湧現，打壓周一紐約期金跌2%；儘管美國第二次緊急降息，但未能消除市場對冠狀病毒(COVID-19)疫情的擔憂，導致美國股市大跌，進而引發投資人賣壓湧現，拖累期金跌2%；此外，白銀重挫逾11%，盤中觸及2009年以來低點，估計短期內白銀走勢恐承壓。 終場4月黃金跌30.2美元，報每盎司1486.5美元，5月白銀跌1.68美元，報每盎司12.82美元，4月白金跌86.2美元，報每盎司657.7美元，6月鈀金漲5美元，報每盎司1514.1美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #賣壓湧現 #期金 #白銀 #打壓 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》賣壓湧現，打壓周四紐約期金重挫近3.2％ 10:002020/03/13 財經 《商情》需求疑慮，打壓周四LME期鎳重挫逾4.7％ 10:002020/03/13 財經 《商情》需求疑慮，打壓周四紐約期棉重挫3％ 10:002020/03/13 財經 《商情》獲利了結，打壓上周五紐約期金重挫4.6％ 10:002020/03/16 財經 黃金期貨收跌2％ 白銀暴跌12％ 06:012020/03/17 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 台股早盤暴跌300點後急拉 欲收復9600點關卡 - 即時 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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