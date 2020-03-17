賣壓湧現，打壓周一紐約期金跌2%；儘管美國第二次緊急降息，但未能消除市場對冠狀病毒(COVID-19)疫情的擔憂，導致美國股市大跌，進而引發投資人賣壓湧現，拖累期金跌2%；此外，白銀重挫逾11%，盤中觸及2009年以來低點，估計短期內白銀走勢恐承壓。

終場4月黃金跌30.2美元，報每盎司1486.5美元，5月白銀跌1.68美元，報每盎司12.82美元，4月白金跌86.2美元，報每盎司657.7美元，6月鈀金漲5美元，報每盎司1514.1美元。(商品行情網)

(時報資訊)