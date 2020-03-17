《港股》美股期貨反彈，恆指由跌轉升 10:002020/03/17 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股再度崩盤，在兩周內第三次觸發熔斷機制，道瓊指數終場暴跌近3000點，惟在美股期貨反彈走高提振下，周二香港恆生指數由跌轉升，目前漲0.45%，稍早前一度逾1%，國企股(H股)目前幾近持平。 舜宇光學目前漲近7%，領漲藍籌股。惟在新冠肺炎疫情恐使全球經濟陷入衰退的擔憂持續籠罩下，港股走勢料將難逃劇烈震盪。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美股失血未止，恆指開盤暴跌7.36％ 10:172020/03/13 財經 《國際金融》府會抗疫傳佳音，美股期貨上演V型反攻 14:322020/03/13 財經 《國際金融》美股期貨反攻，亞太股市跌幅收斂 15:062020/03/13 財經 《港股》恆指收跌1.14％，上演1500點逆轉秀 16:482020/03/13 財經 美股絕地大反攻前兆 三大期指皆熔斷 20:192020/03/13 財經 《國際金融》聯準會閃電降息4碼，美股期貨跌停、道指期暴跌逾千點 08:352020/03/16 財經 《港股》聯準會降息、重啟QE，恆指跌破24000點 11:082020/03/16 財經 《港股》恆指重挫4.03％，創逾3年新低 16:482020/03/16 財經 國外指數期貨贏家專欄－恐慌情緒升溫 美股期貨避險 04:102020/03/17 證券．權證 《國際金融》美股期貨反彈，亞股獲喘息 09:262020/03/17 財經 財經熱門新聞 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 台股「多殺多、融資斷頭」 投資恐慌難測遠大於2008年金融海嘯風暴 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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