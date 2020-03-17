隔夜美股再度崩盤，在兩周內第三次觸發熔斷機制，道瓊指數終場暴跌近3000點，惟在美股期貨反彈走高提振下，周二香港恆生指數由跌轉升，目前漲0.45%，稍早前一度逾1%，國企股(H股)目前幾近持平。

舜宇光學目前漲近7%，領漲藍籌股。惟在新冠肺炎疫情恐使全球經濟陷入衰退的擔憂持續籠罩下，港股走勢料將難逃劇烈震盪。

(時報資訊)