美股帶頭下殺，國際股市空頭肆虐，菲律賓今日直接暫停交易，台股開盤大跌近180點，隨後在台積電(2330)開低11.5元領跌之下，大盤跌點一度迅速擴大至300餘點、殺至9371.35，所幸股王大立光(3008)牽手聯發科(2454)、緯穎(6669)奮力抗空翻紅，輔以金像電(2368)強勢助攻，拉抬大盤一度回到9600點。分析師表示，美國期指漲3%左右，帶動亞洲股市今日跌幅跟著縮減，今日台股開低走高，拉回幅度不深，目前全球央行齊力護盤，指數低檔有限。台股目前各期均線均呈空頭排列，上檔壓力重重，短線區間震盪仍大，以個股操作為主。

盤面表現方面，大立光今日開低，開盤不到十分鐘後由黑翻紅，股價漸漸走高，股價漲幅曾達3%；台積電(2330)昨遭外資賣超4.1萬張，加上ADR昨夜重挫14%，今早股價跳空開低11.5元為265元、跌幅逾4%，台積電即將於19日除息，每股預計配發2.5元，未來除息表現將是本周市場關注焦點；盛群(6202)、松翰(5471)挾著額溫槍晶片設計概念股價逆勢上揚3%；緯穎(6669)近期獲外資看好，股價漲幅約2%；金像電(2368)近期成為投信新寵，晨盤股價漲幅在7%以上。

分析師表示，歐美新冠肺炎疫情持續惡化，美股熔斷頻頻出現，國際股市跌跌不休，全球新冠肺炎疫情尚未獲得控制前，全球經濟面臨挑戰影響仍不可小覷，操作不宜躁進保守為宜。選擇上不妨考慮5G相關題材、伺服，及因居家隔離延伸出對PC、視訊會議與軟體相關，或是保健食品等。

(時報資訊)