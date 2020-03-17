新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市中和區瓦磘里長林綺芳10日揪團前往西班牙、葡萄牙，返國後還可領取1萬4000元防疫補償金，引發喧然大波；新北市民政局長柯慶忠上午受訪表示，該里長預計今下午返國，全團16位入境後民政局會要求落實居家檢疫，里長也強調絕對不會領取補償金，但其他團員他無法代表回答。

柯慶忠說，昨已跟里長聯絡上，里長表達非常抱歉、造成軒然大波，她說明因在國外通訊不便，無法及時向媒體說明，里長的團從10日出國、前往葡萄牙、西班牙，行程共10天，原訂在20日返國。

柯慶忠說，里長行程從巴賽隆納、里斯本再到馬德里回國，第一天先到巴賽隆納、里斯本時，中央14日發布三級警告時，他們就決定要提前回國，透過旅社安排，15日就從布里斯本回到杜拜，目前正在泰國曼谷轉機，預計今天回到台灣。

柯慶忠指出，因里長為民選沒有服務時間，地方制度法沒有上班時間、差假也不需報備，民政局得知訊息後，已請公所全面調查，目前新北市1032里長都在國內、里內，近期無出國計畫，昨晚也緊急透過系統、區公所向里長轉達全球疫情尚未趨緩，各區應以最嚴謹態度面對防疫工作，防疫期間非有必要不得出國。

(中時 )