陳雅倫為庇護工廠亮羽洗衣店的庇護生抱不平。(陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真)

陳雅倫為庇護工廠亮羽洗衣店的庇護生抱不平。(陳雅倫提供／蔡依珍桃園傳真)

陳雅倫為庇護工廠亮羽洗衣店的庇護生抱不平。(蔡依珍攝)

上周有洗衣店的2庇護生，不但被桃客司機趕下車，在滂沱大雨中走2公里，還被辱「你頭腦笨笨的、要吃藥」，藍綠議員都震怒，除了祭出重罰，也要求桃客高層要跟著司機一起「上課」、學對弱勢關懷，交通局長劉慶豐除強力譴責，也已祭出9000元罰鍰，年底也會扣補償費。

陳雅倫說，日前龜山發生桃客司機歧視身障人士、逼身障者下車在滂沱大雨中行走2公里的新聞，司機甚至用「你頭腦笨笨的、要吃藥」等言語羞辱身障者，她質詢時痛心表示，被羞辱的2位身障者是庇護工廠亮羽洗衣店的庇護生，1人走路遲緩、1人一拐一拐的，他們正在學習融入、適應社會，卻被社會不當對待，市府應好好檢討大眾運輸體系中的身心障礙支援系統不足之處，也要求交通局要說明清楚目前在規畫、推動及監督身心障礙者搭乘大眾運輸工具、交通設施等相關權益事項。

陳雅倫認為，事發後桃園客運對外表示，將對於駕駛進行職業訓練，也會祭出服務獎金減半等懲處，但這只是把責任推給司機個人、導成只是個案，桃客身為經營者，卻撇除管理與法律責任，違反《身心障礙者權益保障法》。她更質疑桃園客運對內的新進人員訓練、在職訓練、員工考核內容，有包含身心障礙者相關法規的宣導與禁止歧視條款嗎？請交通局要求桃客提具改善計畫。

「不只老闆娘心痛、我看到也很心痛！」劉慶豐強力譴責司機行為，已祭出9000元罰鍰，也要求桃客董事長提報告，該路線也是虧損補貼路線，年底會扣點減補償。他強調自己對弱勢關懷不遺餘力，「他們一輩子不方便，我們給一點方便是我們的福氣，舉手之勞為何不做？」舉自己也曾跟高鐵發飆過，強調公共運輸要有同理心，有機會就要做，重申絕不允許歧視性行為，不但會讓司機職訓，公司管理高層也一併來上課，將成案例講習，也會安排到庇護工場學習身障相關保護規定。

陳雅倫認為罰鍰太低，但認同高層主管也要上課，希望能杜絕再度發生，「一丁點可能性都不行！」議員黃婉如則認為，司機惡言惡語刺激身障者，桃客不能只有一盒蘋果就了事，一定要從嚴處理。

陳雅倫也指出，針對桃園市的公車運輸系統，硬體方面只規範車輛要提供身障座位、低底盤公車方便輪椅族，軟體部分則是給予票價優惠，她認為這些都只是最基本的保障而已，對於身障人士應該有更多貼心的服務設計，她要求將身心障礙執行考評列入市區客運業者的「大眾運輸營運與服務評鑑辦法的評鑑項目內，提供給市府作為大眾運輸路線經營權、營運虧損補貼計畫及其他大眾運輸獎助計畫審議之參考依據」，讓桃園真正成為進步城市。

(中時 )