行政院上周突然宣告《台中生煤管制自治條例》部分條文無效，以超高效率將公文送達台中市府，市府陷入管制生煤無法可管困境。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

火大了！台中市長盧秀燕16日在市政會議重炮抨擊，行政院宣告《台中生煤管制自治條例》部分條文無效，踐踏人民健康、放任空氣汙染、破壞環境生態的獨裁集權粗暴作法，表示嚴重的遺憾和抗議，中央行政機關違反憲政，強暴了民意機關，剝奪地方自治權，大開民主倒車，實在是倒行逆施，呼籲行政院「不要當空汙製造廠商的門神」。

行政院上周突然宣告《台中生煤管制自治條例》部分條文無效，也以超高效率將公文送達台中市府，市府陷入管制生煤無法可管困境。

盧秀燕上午在市政會議火力全開，針對行政院宣告台中市生煤管制條例無效表示，要為台中人、中部人說一些話，上周五，行政院宣告，台中市政府和市議會在四年前制定的《台中市管制生煤自治條例》無效，台中市生煤管制條例就是一部減煤的法律，目的是為了改善空污、保護人民的健康。

「行政院宣布這部法律無效，就等於是不准地方政府減煤，無視於中部空汙，而要讓中部人繼續用肺發電」，盧秀燕強調，燃煤燒炭是破壞環境、裝造空汙、傷害民眾健康的最大殺手，全世界的趨勢就是減煤，進而除煤。

她指出，世界潮流許多國家也都制定出減煤除煤的時程表，反觀，我們的中央政府，不准地方政府減煤，反而執意要讓中火和用煤大廠燒好燒滿，完全無視民眾的呼吸權。

盧秀燕憤怒的表示，對於行政院這種踐踏人民健康、放任空氣汙染、破壞環境生態的獨裁集權粗暴作法，表示嚴重的遺憾和抗議，尤其這部法律，不只約束中火、中龍鋼鐵等燃煤大廠必須減煤減碳；更要求中火、中龍等20家用煤大戶都要配合更新環保設備，如今行政院也等於一併放寬。

盧秀燕高分貝向中央喊話，這部生煤管制條例是經過民意機關嚴格審查才制定，而且已經實施四年，但是今天沒有經過任何民意的審議，一句話就說它無效，中央行政機關違反憲政，強暴了民意機關，剝奪地方自治權，大開民主倒車，實在是倒行逆施。

行政院不只宣告《台中市市生煤管制條例無效》，盧秀燕不滿，中央不准台中市減煤，之前，台中市依法撤銷兩張中火機組執照，行政院也護航中火，指台中市撤照無效，強制恢復中火二部機組執照，等於同意中火十部機組火力全開。

盧秀燕痛斥，行政院視法律如無物，一而再阻撓地方政府改善空污的努力，就是要和近700萬的中部民眾健康作對。

她呼籲行政院，好好正視中部空汙的嚴重性，憐憫人民，拿出執政良心和同理心，和台中市一起守護民眾的健康，不要當空汙製造廠商的門神，不要讓中部人的肺，變成空氣清淨機。

盧秀燕也向台中市民表達保護環保的信心，強調台中市雖然一再被修理打擊，「但是我們堅持和中部人站在同一邊，我們會繼續守護民眾的健康，為民眾發聲，never giveup！」

(中時 )