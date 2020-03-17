台灣奧迪汽車即將推出奧迪（Audi）A1 Sportback新改款，預售期推出「555輕鬆入主方案」，購車即享有5年原廠保固之外，另享有五年低月付9,900元附尾款財務方案，同時更加碼超值售後服務優惠，購車主僅需月付555元即可再享「五年5萬公里保養服務」，新車提供三款車型編成30 TFSI、30 TFSI advanced與30 TFSI S line，定價分別為125萬、141萬與145萬元。

台灣奧迪介紹，新一代Audi A1 Sportback加大車身尺碼，融合車頭盾形水箱護罩與經典引擎蓋三氣孔造型設計，更顯氣勢；車側銳利肌理線條，展露新力量美學，全車系提供萊姆黃、渦輪藍、曼哈頓灰等多種車色，搭配S line 內裝套件，可供消費者自由搭配，打造潮流玩色風格。

A1 Sportback亦搭載多項智慧科技配備，全車系標配新一代MMI多媒體系統，10.25吋全數位儀表板結合觸控螢幕與Audi智慧型手機介面讓操作更直覺化，簡單一指搞定；車內更搭載ACC 主動式定速巡航控制系統與Audi pre sense front前方預警式安全防護系統等智慧安全科技。

(工商 )