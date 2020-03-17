上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組16日晚間發佈《關於調整上海企業復工複產複市備案工作的通知》，除需要備案確認行業和等待國家相關部門通知再復工的經營活動外，上海工商業企業和個體工商戶復工復產復市取消備案，可以直接復工。

據新浪財經報導，新通知具3大特點。第一是一般性行業復工復產復市取消備案，可以直接復工；第二需要備案確認和等待相關部門通知再復工的經營活動清單大幅縮減，主要是空間密閉、人員密集、防疫風險高以及還未開放的經營活動。

第三則是加快與民眾生活密切相關行業復工復產復市，例如遊戲遊藝、歌舞娛樂、網咖、室外體育場所、美容、沐浴業中的泡池業務等，從原先需備案確認改為取消備案直接復工。

據了解，目前上海規模以上工業企業復工率99.5％，與民眾生活密切相關的購物中心和物流行業復工率100％；超市賣場復工率99.1％；菜市場98％；餐飲服務業65.1％；美容美髮43.1％，以及家政服務41.2％。

(旺報 )