美股道瓊指數暴跌2997點，創史上最大單日跌點，財政部長蘇建榮與金管會主委顧立雄今天上午向投資人信心喊話，顧立雄說，外資匯出沒有像賣壓那麼大，顯示外資資金仍保留在台灣，蘇建榮指出，國安基金會密切關注美股對台股的影響，視情況決定是否進場。

為穩定投資人的恐慌，財政部長蘇建榮與金管會主委顧立雄上午在開盤前信心喊話，顧立雄說，昨天台股收盤時，已經反映道瓊期貨指數在美股的現貨收盤後，本來漲了1900多點，後來道瓊期貨指數下跌了1500點，台股昨天也跌了411點，今早美股收盤跌了2997點，反映了投資人的恐慌性心理，也反映美股現貨開盤前的道瓊期貨指數的1500多點的賣壓。

顧立雄說，對台股仍然要有信心，昨天已經跌了4點多趴，美股今天現貨跌了12點多，台股還算在理性範圍，會密切關注台股狀況，至今美股道瓊期貨指數事實上已經回穩，對於台股表現，尤其在基本面仍然有信心。

顧立雄指出，各國相繼提出貨幣跟財政政策，這都有助於穩定市場，台股基本面是不錯的，殖利率維持在3.9，應會受外資青睞，我們也看到外資雖然有賣壓，但匯出狀況沒有像賣壓這麼大，顯示外資資金仍保留在台灣。

蘇建榮說，國安基金部分，台股過去兩天成交量都在2千億以上，表示動能還在，但因為美股這兩天震盪幅度相當大，所以國安基金會密切關注美股的影響，對於台灣股市情況，不排除隨時召開臨時的國安基金管理委員會，視情況決定是否進場。

(中時 )