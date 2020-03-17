台股今開低震盪向上，跌點收歛約200點，指數在10年線附近有強力支撐。元大投信分析，雖然因疫情蔓延，需求面下修將逐漸由中國擴大到全球，惟值得注意的是，目前全球供應鏈庫存水位在低檔水準，有助後續疫情緩和時，生產面復甦動能可期，這也是投資人此時選股的方向。

元大投信表示，台股指數目前拉回逼近十年線位置，極具吸引力，殖利率進一步超越4%。隨著聯準會連續降息至近乎0利率水準，凸顯台股為全球長期殖利率績優生角色，是可以期待提供收益的來源。

元大投信著眼投資人對配息產品的需求，以台股主動式基金概念，推出國內首檔納入收益平準金概念，搭載月月配、年終配兩種配息機制的元大台灣高股息優質龍頭基金，募集期間3月17日~3月24日。投資人在衝刺資本利得外，也納入配發股利的考量，貼近投資人需求。更在本基金納入收益平準金概念，避免配息被短線投資人稀釋，追求每月配息目標。

(時報資訊)