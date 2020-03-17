1.台積電(2330)：昨遭外資賣超4.1萬張，加上ADR昨夜重挫14%，今早股價跳空開低11.5元為265元、跌幅逾4%，19日除息秀受關注。
2.宇瞻(8271)：短線跌多吸引買盤進場承接，早盤探至34.1元低點後反彈翻紅逆漲近1.5%。
3.京元電子(2449)：昨獲三大法人逆勢聯手買超1557張，激勵早盤股價逆漲至31.4元，收復5日線。
4.大立光(3008)：市場仍看好長期表現，早盤低接買盤轉趨積極，帶動股價開低走高至3850元。
5.彰源(2030)：108年度擬每股配息0.5元，以昨日收盤價9.4元計算，殖息率約5.3%，早盤股價開低後逆勢小漲。
6.世紀鋼(9958)：昨獲三大法人合計買超1100張，帶動早盤股價逆漲近1%。
7.嘉晶(3016)：108年度擬配息0.25元、下方季線有撐，早盤股價一度強彈逾6%。
8.金像電(2368)：本土法人撐腰，早盤一度逆漲逾8%，再戰5日線。
9.櫻花建(2539)：108年度擬每股配息1元、配股1.9元，股價政策支持股價，今早走高1%以上。
10.鳳凰(5706)：出國禁令大刀一砍，股價再破底，逼近跌停。
11.南六(6504)：防疫題材才是王道，股價不受大盤影響繼續向上反彈，一度站上150元。
12.豐泰(9910)：Nike、UA關閉美國門市，股價吹寒風，下殺近半根跌停板。
13.鈊象(3293)：防疫限制令強化上網娛樂需求，外資賣超有限，早盤強勢翻紅回攻500元之上。必應(6625)：各項商業演出因疫情停擺，股價含淚續吞跌停。
14.高端疫苗(6547)：攜手美國衛院新冠肺炎候選疫苗開發利多發酵，晨盤放量飆升9%，重返五日線。
15.達新(1315)：擬現金減資30%、每股退3元，加計去年擬配息3.65元，每位股東共可拿回6.65元，帶動晨盤逆勢走揚6%。
16.浩鼎(4174)：去年每股虧損7.76元，開盤跳空跌停後獲低接買盤進場拉抬，跌幅收斂至6%。
17.弘裕(1474)：受惠新冠疫情，隔離衣訂單倍增，晨盤放量勁彈4%，重登5日線。
18.瑞祺電通(6416)：近日遭外資丟、內資撿，早盤多方氣盛，股價一度亮燈漲停，收復五日線及月線。
19.聚陽(1477)：總統昨參訪隔離衣生產，早盤獲買盤捧場走揚5%，站回120元。
20.智邦(2345)：5G題材點火，早盤翻紅走揚3%，力保5日線。
21.宏碁(2353)：不畏法人續賣超，庫藏股題材發揮功效，加上遠端辦公商品夯，早盤開低後反彈翻紅抗跌。
22.達方(8163)：擬積極衝刺綠能、IT產品，去年每股賺3.21元，擬配息2.3元，殖息率8.07%，股價翻紅力漲逾3%。
23.科嘉-KY(5215)：投信連2日力挺買超，晨盤上漲逾5%，重返50元關卡、拚回5日線。
24.盛群(6202)：額溫槍需求升，拚接單助業績續漲，外資止步連3賣超，早盤續上攻逾2%。
25.松翰(5471)：測溫晶片接單旺，營收比重達2成，股價持續上揚抗跌。
26.鎧勝-KY(5264)：外資連2日買超，加上蘋果仍有底氣，晨盤強彈衝上34.1元漲停價。
27.信驊(5274)：伺服器出貨增，營運蓄勁，投信連3日買超，早盤開低衝高逾6%，拚返千金位。
28.緯穎(6669)：受惠雲端伺服器，Q2有望爆發性增長，今年先蹲後跳，股價上揚逾3%
29.東元(1504)：20日線上法說在即，寶佳此前雪中送炭、逢低敲進，早盤開低走高、漲逾1%。
30.金雨(4503)：去年全年EPS恐低於前年，加上大盤走弱，早盤打入跌停，創波段新低。
31.國泰金(2882)：遭外資提款連17日，早盤至近1年來新低。
32.京城銀(2809)：今起執行買回庫藏股，早盤漲逾2%，相對金融股及大盤抗跌。
33.玉山金(2284)：三大法人昨擴大賣超，早盤跌逾4%，為近1年來新低。
34.零壹(3029)：資訊需求抗疫，去年獲利亮眼，今年擬配息2元，優於上期，早盤開低走高、漲約1%。
(時報資訊)
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