周一夜盤美股指數期貨跌深反彈，目前登上漲停板，道瓊指數期貨大漲800點。E-MINI標普500指數期貨與那斯達克100期貨分別大漲3.85%與3.36%。

美國總統川普在推特上發文，稱美國將強力支持航空業等尤受新冠肺炎疫情重創的產業，「我們將比以往更強大！」此番發言為美股期貨帶來提振。

美國聯準會（Fed）緊急將基準利率區間調降4碼至基本為零的水準，同時重啟量化寬鬆（QE）計畫，但投資人擔心這恐怕不足以阻止新冠肺炎疫情導致經濟陷入衰退，並為政府與央行可能面臨「彈盡援絕」的困境感到恐慌，周一美股再度崩跌，兩周內第三次觸發熔斷機制，道瓊指數終場暴跌近3000點。

根據約翰·霍普金斯大學的數據，截至目前為止，美國新冠狀病毒感染確診患者為至少4,281人，死亡病例超過70人。川普此前已表示，這場危機可能持續到8月，政府或許考慮封鎖「某些區域」。

(時報資訊)