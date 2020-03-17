大陸前外交部前副部長何亞非17日在陸媒撰文指出，佛里曼把經濟全球化描述為「圍繞各種網絡建立的體系」。作為構成這個體系的重要網絡之一，全球供應鏈近年來受到至少兩件事衝擊：一是美國推行對大陸的科技「脫鉤」；二是當前這場新冠疫情造成全球供應鏈暫時脫節，世界經濟下行壓力增大，資本市場劇烈動盪。

現任中國人民大學重陽金融研究院高級研究員、全球治理研究中心主任何亞非在《環球時報》表示，從當前現實情況看，相關國家就新冠疫情採取的短中期防控措施，確實部分限制了生產要素、包括產品和人員的流動，這凸顯出在「灰犀牛」「黑天鵝」來襲時，全球供應鏈及其一些重要「節點」的脆弱性。

文章稱，新冠疫情暴發以來，大陸迅速啟動從國家到基層的公共衛生應急反應，採取一系列有力措施有效控制疫情蔓延。同時，政府及時推出各項財政和貨幣政策支持有序復工復產，保障供應鏈、產業鏈暢通，展現了大陸治理體系的獨特優勢。

何亞非指，美國政府把大陸視為「主要戰略競爭對手」，一直尋求對大陸的「脫鉤」特別是進行科技封鎖。新冠疫情暴發後，美國一些人又迫不及待地利用全球供應鏈遭受的短暫衝擊，鼓噪國際經濟格局和供應鏈重構，將此作為對陸「脫鉤」的新依據。美國一些官員甚至鼓動美國製造業企業離開大陸回歸美國，以供應鏈面臨臨時斷供為由繼續推進「脫鉤」戰略，敦促美國等西方企業「尋找替代供應商」。

文章指出，這實際已脫離通常意義的經濟全球化範疇，在全球供應鏈中摻雜了霸權國家對新興大國進行打壓、遏制的地緣政治考量。雖然美國尋求對陸「脫鉤」在真正全球化的框架內難以完全實現，但若任其以地緣政治來「毒害」全球化和全球供應鏈，全球化就會被扭曲，全球供應鏈也會脫離正常軌道。

同時還值得注意的是，最近又有美國專家學者鼓噪「資本主義衝突論」，把以大陸為代表的「國家宏觀調控＋市場經濟」模式定性為「國家資本主義」，而把美國為代表的制度定為「自由菁英資本主義」；強調資本主義已經「統治世界」，抹殺大陸社會主義市場經濟以及政治制度的獨特優勢。這種說法等於承認冷戰結束之初那套世界政治制度競爭的「歷史終結論」依然站得住腳。但這顯然與歷史發展潮流和現實背道而馳。

文章強調，現實已經反覆證明，應對新冠疫情這樣的非傳統安全挑戰需要世界各國齊心協力，這是對全球治理體系、各國治理體系和能力的重大考驗。

(中時 )