大亞17日起實施庫藏股 將買回1萬張自家股票 10:262020/03/17 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大亞電線電纜為自家股票護盤，從今(17)日起至5月15日實施庫藏股，買回1萬張自家股票，每股買回價格區間5.68元～15.55元，佔已發行股票1.68％。台股今日大跌，大亞下跌0.47元而以7,65元開出，隨後出現買盤承接，目前跌幅縮小。 大亞昨日董事會通過實施庫藏股，今(17)日起計畫買回10,000張股票，每股買回價格區間5.68元～15.55元，惟當大亞股價低於所定買回區間價格下限時，大亞得繼續執行買回股份。此外，大亞昨日董事會也通過6月11日召開股東會。 (工商 ) #大亞 #實施庫藏股 #買回 #每股買回價格 #區間 也許您會感興趣 推薦閱讀 麗豐-KY今起實施庫藏股 擬配現金股利13元 09:332020/03/13 財經 宏碁宣布實施庫藏股買回公司股份 13:472020/03/13 財經 基本面穩健 上櫃公司伺機實施庫藏股 14:572020/03/13 財經 《店頭市場》櫃買中心鼓勵上櫃公司實施庫藏股 17:392020/03/13 財經 燁輝決議買回庫藏股 上限79.85億元 18:562020/03/13 財經 基本面穩健 上櫃公司伺機實施庫藏股 04:102020/03/16 證券．權證 京城建設實施庫藏股 股價飆漲停 09:502020/03/16 財經 新冠疫情開金融業之先 京城銀董事會決議買回庫藏股 23:552020/03/16 財經 美八大銀行 暫緩實施庫藏股 04:102020/03/17 全球財經 新冠疫情開金融業之先 京城銀董事會決議買回庫藏股 08:532020/03/17 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 美股暴跌還沒完！高盛驚曝底部在... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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