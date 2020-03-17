大亞電線電纜為自家股票護盤，從今(17)日起至5月15日實施庫藏股，買回1萬張自家股票，每股買回價格區間5.68元～15.55元，佔已發行股票1.68％。台股今日大跌，大亞下跌0.47元而以7,65元開出，隨後出現買盤承接，目前跌幅縮小。

大亞昨日董事會通過實施庫藏股，今(17)日起計畫買回10,000張股票，每股買回價格區間5.68元～15.55元，惟當大亞股價低於所定買回區間價格下限時，大亞得繼續執行買回股份。此外，大亞昨日董事會也通過6月11日召開股東會。

(工商 )