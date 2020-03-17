藝人王瞳去年和男星馬俊麟假戲真做，成為介入別人家庭的小三，讓正宮梁敏婷控告「侵害配偶權」，並求償400萬，如今生活逐漸回到正軌的她，日前PO出帶著雙胞胎兒子掃墓的照片，竟遭網友嗆聲「去作秀」，讓她氣到留言反擊。

梁敏婷近日帶著雙胞胎兒子掃墓，並放上兩個兒子的照片，寫道「星元掃墓初體驗」，沒想到有網友留言怒斥：「通常，小小孩能不去這麼『陰』的地方就不去。還有，您到底是去掃墓還是去作秀的？在公墓拍照」，對此梁敏婷也毫不客氣直接反擊，她表示不懂此邏輯，也覺得對方相當失禮，此外合照是公婆提議，連自己的公婆都罵進去這樣好嗎？況且孩子一歲了帶去給祖先看有何不對，接著嗆聲：「陰的真的不是墓園是某些人」。

梁敏婷IG全文。（圖／梁敏婷IG）

梁敏婷IG全文。（圖／梁敏婷IG）

不過對方似乎早已是「慣犯」，讓梁敏婷喊話對方磊落一點用真帳號，再來回覆留言，或者公開在line群組對她的辱罵內容，更能受到大家關注，至於這次會如此憤怒，主要是連家人都被侮辱進去，但不會為了不想躍上新聞版面，而隱忍許多惡意批評，因此撂下狠話：「取消追蹤鍵在上方，不送」。

(中時電子報)