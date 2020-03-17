新冠肺炎疫情延燒，陸續有國家禁止外國人從美國和歐洲國家入境，藍委廖國棟今天上午詢問台灣何時開始禁止入境，行政院長蘇貞昌回答，會根據每個國家的疫情來衡量，不會是通通不准或是通通可以，疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中則坦言「幾乎了」。

行政院長蘇貞昌上午率行政官員到立法院施政報告並備詢。國民黨立委廖國棟質詢時提問，因應疫情全球大流行狀況，政府有無全面禁止入境規劃？蘇貞昌回答，對於每個國家逐一測量、每個地區逐一判斷，而非全面禁止所有國家入境。他強調，基於疫情需要，隨著各國各地情況，依據專家會議判斷，疫情發展到哪裡，政府的應對措施都會超前部署。

疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，目前增加的案例多是國人出外旅遊後，返台後帶入國內，其實外國人本身帶進來的案例還不多，根據疫情需要，會逐一公布相關措施，目前已規定從第三級區域入境者，需做14天居家簡疫，現在又公布外籍人士進來要自付所有應付費用等。

廖國棟追問，現在疫情是否已達到要禁止入境的程度？陳時中坦言，「幾乎了」，但是否要禁止入境，要在鎖國跟防疫間做個平衡，還要再做很多判斷。

(中央社)