最在地的養生小品-海燕窩，簡單食材(枸杞、紅棗)，方便料理。（新北農業局提供／吳康瑋新北傳真）

採收上來的麒麟菜呈紅褐色，需要再經過挑選，去掉雜質，才能進到下個步驟！（新北農業局提供／吳康瑋新北傳真）

「燒呼呼」的海燕窩，是天涼時最暖心的小點。（新北農業局提供／吳康瑋新北傳真）

在每年3月16日至8月31日期間是東北角海域的重要經濟性藻類「麒麟菜」的可採捕期間，新北市農業局指出，「麒麟菜」富含藻膠，更有「海燕窩」的別稱，又以富含酵素、維他命與礦物質，為老饕們的必吃美食，歡迎民眾一同來東北角嚐鮮。

國立臺灣海洋大學助理教授李孟洲表示，鋸齒麒麟菜外觀色澤紅豔，藻體呈現扁圓柱狀分枝呈現羽狀，因形似珊瑚，俗稱「珊瑚草」或「珊瑚藻」，每年春季至夏季為其盛產期，沿岸社區的居民以徒手或簡單工具採捕，經過曝曬成麒麟菜乾後，再自行烹調或加工製成麒麟菜產品。

馬崗社區發展協會理事長林秀玉表示，東北角海域盛產的海底撈食材，料理方式多元，無論是涼拌、做俗稱「海燕窩」的甜湯或是清炒都很適合，她也指出，「涼拌麒麟菜」製作方式，要先將新鮮麒麟菜放入滾水汆燙（紅褐色的麒麟菜會變成綠色）約2分鐘，再撈到冷水中降溫後瀝乾備用，加入蒜頭、小黃瓜、紅蘿蔔絲、辣椒及香油等拌勻後就可以享用了；甜湯「海燕窩」的烹調方式，將麒麟菜乾(約37.5公克)洗淨後，浸泡置沸水鍋(熱水量約0.5公升，需蓋過菜乾)中約10分鐘（膠質會漸漸溶出來，很像燕窩），同時另煮一鍋放入枸杞、紅棗等約3公升的熱湯，再將浸泡的麒麟菜連同湯汁一起倒入鍋中煮，佐以冰糖或冬瓜露調味，再加水調配喜歡的濃稠度，即可關火享用，海燕窩不管是熱熱喝或是冰鎮當消暑點心都非常適合，大家可以在家動手做，為餐桌增添更多東北角的美味。

農業局表示，東北角位於黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處，藻類資源豐富，呼籲採麒麟菜的漁民朋友，若在萬里、瑞芳和貢寮等三處保育區採捕時，應遵守相關規定，禁止使用潛水器材採捕，違者依漁業法處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰，請大家共同遵守，讓資源永續利用，也歡迎民眾帶著家人們，走出戶外來趟貢寮海邊小旅行，順便品嚐東北角各種最對時的海味，為健康加分。

(中時 )