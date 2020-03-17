新冠肺炎境外移入個案大爆發，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中前天宣布防疫新措施時表示，非必要赴三級警告國家或地區者，不可領取防疫補償，還要公布其姓名，如今卻傳出新北中和中和瓦磘里的里長揪團照遊西班牙，且因早一步出發，返台有可能照領防疫補償金1.4萬元。事件爆發後，掀起輿論撻伐，網友紛紛灌爆到林綺芳的臉書，她雖急關閉臉書，但仍遭網友截圖，曝光她的PO文內容。

林綺芳出發前曾在機場打卡，炫耀升級成商務艙。（圖／翻攝臉書）

林綺芳里長本月10日帶里民前往西班牙旅遊，消息傳出慘遭各界撻伐，她澄清說，不知道歐洲疫情變嚴重，所以抵達西班牙後第2天，就決定提前返台，預計今天(17日)下午3點抵達台灣，將會搭乘防疫計程車就地解散。

林綺芳表示，去年初就決定要帶團出國，但當時不知道會發生疫情，且出發前團員覺得沒問題，強調「並不是因為要領1萬4」。

不過，該團出發前3天，外交部就已經將德國、法國、西班牙，旅遊警示提升為第二級，又於14日宣布，17日起，西班牙、葡萄牙等共計28國旅遊警示提升到三級警示，由於西班牙是義大利之後，疫情最嚴重的歐洲國家，對於該團出發前西班牙早被列入旅遊警示二級區域，林綺芳則回應「政府並沒有規定不能出國」。

林綺芳此說法在網路PTT引發熱議與砲轟：「3月10日還不知道嚴重，當台灣人都北七？」、「去年初決定？ 今年3月帶團說不知疫情？ 」、「什麼鬼話都講得出來」、「要等到台灣淪陷才會爽嗎？」、「就地解散？？？先抓去隔離才對吧」、「所以里長的工作是帶人出國玩？」、「政府也沒規定不能吃屎，你怎沒吃」、「全台灣人都知道(疫情)，你當里長不知道？」、「之前禁止醫護出國當沒看到？自己不怕？」、「不知道疫情嚴重，是沒在看電視？」。

(中時電子報)