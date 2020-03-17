新北市新店區隨機殺人案，自稱是「小鄭容和」的23歲王姓直播主，為了要不要回娘家吃飯，與妻子發生口角後，竟拿起車上的生魚片刀，隨機刺死在路邊等人的林姓機車騎士，台北地檢署檢察官17日早上到新北市立殯儀館解剖林男遺體，確認林男死因。

據了解，凶嫌王男自林男背後刺殺，林男無法防備，且林男刀傷甚深，深及臟器，導致大量出血死亡，刀傷是致命部位，檢方初步認定，王嫌確有殺人犯意，已構成殺人罪，不排除近日提訊王嫌查證。

據指出，檢方也認定，患有思覺失調症的王男行凶前未按時服藥，對殺人一事具有故意或應注意並能注意或可得預見，依據刑法「原因自由行為」槪念，王嫌涉犯殺人罪，因此不採信王嫌律師以王嫌有「精神障礙」為由，並非故意殺人，而是涉及傷害致死罪的辯詞。

法界人士說，依據最高法院判決意旨，所謂殺人未遂與傷害之區別，應以加害人有無殺意為斷，被害人所受之傷害程度，下手之情形如何，於審究犯意方面，為重要參考資料。因此認定加害人是否有殺人犯意，應審酌當時情況，視其下手之輕重、加害之部位，以為判斷之準據。

因此檢方解剖林男遺體，就是審酌王嫌當時行 凶情況，視其下手之輕重、加害之部位，以為判斷之準據。據了解，檢方解剖後確認王嫌具有殺人犯意，將殺人罪偵辦追究王嫌罪責。

王男13日晚間與妻子發生口角後，便拿起車上的生魚片刀，隨機刺殺在路邊等姊姊下班的林姓機車騎士，林男送醫後不治。檢察官訊問後，以王男涉犯殺人重罪，且有逃亡之虞，14日晚間向台北地院聲請羈押王男獲准。

(中時 )