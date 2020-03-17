大陸A股17日三大股指早盤高開，一度快速拉升讓滬指漲逾1％，創指漲逾2％，之後指數全數回落翻綠。截至上午10點20分，滬指報2730.68點、跌幅2.1％；深證成指報9961.19點、跌幅2.84％；創指報1865.18點、跌幅2.39％。

據新浪財經報導，盤面上觀察口罩股集體回檔，券商股表現較為活，整體銀行、券商、煤炭等位居板塊漲幅榜前列；口罩、土地流轉、海南板塊則為跌幅榜前列。

(旺報 )

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