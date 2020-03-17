A股三大股指翻黑 滬指跌2.1％ 口罩股回檔 10:272020/03/17 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股17日三大股指早盤高開，一度快速拉升讓滬指漲逾1％，創指漲逾2％，之後指數全數回落翻綠。截至上午10點20分，滬指報2730.68點、跌幅2.1％；深證成指報9961.19點、跌幅2.84％；創指報1865.18點、跌幅2.39％。 據新浪財經報導，盤面上觀察口罩股集體回檔，券商股表現較為活，整體銀行、券商、煤炭等位居板塊漲幅榜前列；口罩、土地流轉、海南板塊則為跌幅榜前列。 (旺報 ) #跌幅 #口罩 #前列 #板塊 #股指 也許您會感興趣 推薦閱讀 徐乃麟當《金牌財神爺》 疫情沒影響收入Up 04:102020/03/13 娛樂新聞 新潤建設捐款 協同人安基金會發放「愛心防疫便當」 16:292020/03/13 生活 婦人送口罩大喊：感謝警察辛苦付出愛你們 警眼眶濕了 16:422020/03/13 社會 口罩上線預購藥局排隊人潮反暴增？真相曝光 07:542020/03/14 政治 立法院預算中心呼籲公布新增口罩生產機台之預計量產期程與數量 19:092020/03/14 政治 老外住檢疫所 14天自費6萬3800元 04:102020/03/15 生活新聞 不讓口罩用了就丟 手工布套正夯 04:102020/03/15 生活新聞 善心企業捐助70萬口罩 提升校園防疫能力 18:412020/03/15 生活 正妹捐贈2010口罩 傳遞家扶溫情 04:102020/03/16 地方新聞 看到韓國瑜對高雄防疫重視 善心企業家捐70萬片口罩 10:382020/03/16 生活 財經熱門新聞 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 台股「多殺多、融資斷頭」 投資恐慌難測遠大於2008年金融海嘯風暴 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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