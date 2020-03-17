魔術版德沃斯宣布拿出200萬美元來照顧NBA魔術、安利中心、發展聯盟球隊以及太陽熊冰球隊等大約1800位因為新冠肺炎疫情影響而停擺的員工。

德沃斯表示，團隊背後的員工都是我們的家人，我們很榮幸能在這段艱困時期為那些受到布利影響的人提供幫助。

除了德沃斯外，魔術球員也決定伸出援手，包含武切維奇、阿隆戈登、富爾茲、艾薩克、奧古斯丁、卡特威廉斯、阿努米等球星也提供各種金錢幫助在停賽期間的工作人員。

(中時 )