NBA》魔術老闆花200萬美元照顧停擺員工 10:322020/03/17 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因為新冠肺炎疫情影響，NBA全面停賽，魔術老闆德沃斯以及武切維奇(左)等球星都拿出金錢提供賽事停擺後的員工。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 魔術版德沃斯宣布拿出200萬美元來照顧NBA魔術、安利中心、發展聯盟球隊以及太陽熊冰球隊等大約1800位因為新冠肺炎疫情影響而停擺的員工。 德沃斯表示，團隊背後的員工都是我們的家人，我們很榮幸能在這段艱困時期為那些受到布利影響的人提供幫助。 除了德沃斯外，魔術球員也決定伸出援手，包含武切維奇、阿隆戈登、富爾茲、艾薩克、奧古斯丁、卡特威廉斯、阿努米等球星也提供各種金錢幫助在停賽期間的工作人員。 (中時 ) #魔術 #NBA #新冠肺炎 #德沃斯 #武切維奇 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA最佳防守球員 失守疫情 04:092020/03/13 焦點新聞 NBA停賽 損失數億美元 04:092020/03/13 全球財經 NBA大恐慌 無限期停賽 04:102020/03/13 運動天地 造富工廠NBA停賽 僅門票就損失5億美元 11:552020/03/13 財經 NBA喊卡 至少停30天 04:102020/03/14 運動天地 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 歐足五大聯賽 下周全停擺 04:102020/03/14 運動天地 見面2次就要匯200萬 小心假投資真詐騙手法 14:572020/03/14 社會 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 唐鳳：首批網路預購口罩約200萬人 23:002020/03/16 政治 體育熱門新聞 小戴超威 重返球后又創紀錄 - 體育 桌球》一場比賽打了98分鐘 創下世界紀錄 - 體育 全英羽球賽》奪冠真開心 小戴落英文 - 體育 全英公開賽》陸網友：為何台灣羽球這麼強 - 體育 張偉麗鐵拳恐怖 挑戰者臉歪動手術 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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