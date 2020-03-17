多倫多暴龍曾在3月10日與猶他爵士交手，對手陣中共有2名球員確診新冠肺炎，因此暴龍全員趕緊接受病毒篩檢，所幸都呈陰性反應，不過保險起見都需自主隔離，即便如此，仍有眼尖的球迷直擊，布徹（Chris Boucher）仍不顧規定外出買東西。

爵士球員戈貝爾（Rudy Gobert）、米契爾（Donovan Mitchell）相繼確診新冠肺炎後，NBA宣布停賽，10天內與爵士交手的球隊都需接受檢測跟自主隔離，暴龍便是其中一支球隊。

不過布徹上週卻被直擊在多倫多一間雜貨店購物，此消息由當地媒體《CityNewsToronto》率先報導，儘管布徹身穿黑色帽踢，並將帽子套頭在排隊等結帳，但他超過200公分的身材在一群人之中仍相當明顯，馬上就被人認了出來。

照片曝光後，布徹引來網友一片撻伐，他也自知做錯事，隨即在社群網站發文道歉，表示自己違反球隊規定，希望和多倫多的球迷、球團以及這個城市道歉，並說：「雖然我的病毒檢測結果呈現陰性，但我從未想過讓我的社區陷入危險，我也意識到自己的錯誤，並持續做好自主隔離。」

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(中時電子報)