自稱是「小鄭容和」的23歲王姓直播主，為了要不要回娘家吃飯，與妻子發生口角後，竟拿起車上的生魚片刀，隨機刺死在路邊等人的林姓機車騎士，台北地檢署承辦檢察官今(18日)早上到板橋殯儀館解剖林男遺體，確認林男死因。死者父母家屬也都不發一語到場，尤其是林母精神相當虛弱，悲痛到由員警攙扶進入殯儀館。家屬表示，「法院要判兇手死刑。」

據了解，王男的辯護律師日前在檢方聲押王男時，以「王男有精神障礙」為由，爭辯王男並非故意殺人，而是涉及傷害致死罪，引發各界議論。因此檢方上午解剖的用意，除了釐清林男死因外，主要是確認王男是否有殺人犯意，其犯行已涉及殺人罪，而不是王男律師所稱的傷害致死罪。

所以檢方解剖林男遺體的目的，是要釐清死者林男所受之傷害程度，被害王男下手之情形如何，以進一步確認王男是否有殺人犯意，以殺人罪來偵辦。

林男的父親日前曾悲痛表示「我拚到第4胎，好不容易盼到個兒子，為什麼殘忍的殺害他」，更當場怒嗆「我絕對不會原諒」。

(中時電子報)