據大陸國家衛健委網站17日消息，16日0至24時，大陸31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例21例，新增死亡病例13例(湖北12例，陝西1例)，新增疑似病例45例，當日新增治愈出院病例930例，解除醫學觀察的密切接觸者1105人，重症病例減少202例。

截至16日24時，大陸31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例8976例(其中重症病例2830例)，累計治癒出院病例68679例，累計死亡病例3226例，累計報告確診病例80881例，現有疑似病例128例。累計追踪到密切接觸者681404人，尚在醫學觀察的密切接觸者9351人。

湖北新增確診病例1例(武漢1例)，新增治愈出院病例893例(武漢836例)，新增死亡病例12例(武漢11例)，現有確診病例8701例(武漢8304例)，其中重症病例2782例(武漢2695例)。累計治愈出院病例55987例(武漢39220例)，累計死亡病例3111例(武漢2480例)，累計確診病例67799例(武漢50004例)。新增疑似病例0例(武漢0例)，現有疑似病例3例(武漢1例)。

16日0至24時，大陸新增報告境外輸入確診病例20例(北京9例，上海3例，廣東3例，浙江1例，山東1例，廣西1例，雲南1例，陝西1例)，截至16日24時，累計報告境外輸入確診病例143例。

(旺報 )