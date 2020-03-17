新冠肺炎疫情延燒，德國經濟辦事處今天公布疫情對商業影響的調查，有62.8％在台德商的商業活動已大受疫情衝擊，其中衝擊最嚴重的是客戶對產品及服務的需求下降逾6成7，預估今年上半年營收將減少至少1成。

此次調查是德經處3月3日至6日，針對250家在台德商執行的調查，調查結果顯示，疫情衝擊最嚴重的，主要是客戶對產品及服務的需求，下降67.7％，公司也取消63.1％的活動及國內外展覽，有50％的德商因此預測其2020年上半年的營收將減少至少10％。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科在記者會中提到，儘管商業發展受新冠肺炎疫情影響，但有超過87％的德商對台灣政府抗疫成果十分滿意。

林百科強調，德商非常信任且願意跟隨台灣政府的防疫措施，多數德商除了遵守台灣政府的建議，也自行加強公司內部員工及外部訪客的防疫規範，他舉例有83.3％的公司要求員工及訪客進入公司前需消毒，56.4％的公司要求須測量體溫。

為緩解新冠肺炎疫情對公司財務的影響，52.6％的德商呼籲政府提供財政紓困措施，包括減稅措施及薪資補助等，此外，有60.3％的德商認為，目前面臨最大難題為取得防疫用品，例如口罩等設備，但德商也能理解供不應求現象。

(中時 )