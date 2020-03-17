北部一名高中生確診新冠肺炎，校園內傳出首例疫情，迫使全班停課14天。高雄市教育局因應疫情可能出現停課情況，與「One Class萬課室」、「SPAD 12」平台合作，免費授權60萬線上題庫、500堂線上直播教學，讓高雄市師生停課期間教學與學習不中斷，市長韓國瑜特別在17日市政會議上頒發感謝狀表揚業者對高市教育的付出。

(中時 )