高雄市停課不停學 韓表揚線上教學平台業者 10:352020/03/17 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市教育局因應疫情可能出現停課情況，與「One Class萬課室」、「SPAD 12」平台合作，市長韓國瑜特別在17日市政會議上頒發感謝狀表揚業者對高市教育的付出。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北部一名高中生確診新冠肺炎，校園內傳出首例疫情，迫使全班停課14天。高雄市教育局因應疫情可能出現停課情況，與「One Class萬課室」、「SPAD 12」平台合作，免費授權60萬線上題庫、500堂線上直播教學，讓高雄市師生停課期間教學與學習不中斷，市長韓國瑜特別在17日市政會議上頒發感謝狀表揚業者對高市教育的付出。 (中時 ) #停課 #教學 #疫情 #高雄市 #新冠肺炎 #韓國瑜 #課不停學 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓得寸進尺 鋼鐵韓粉忍不住了！ 18:182020/03/13 政治 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 韓國瑜、江啟臣會面 這動作爆雙方交情 18:252020/03/15 政治 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 國民黨過於輕忽罷韓效應！港媒斷言下場... 08:052020/03/16 政治 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ 08:212020/03/16 政治 看到韓國瑜對高雄防疫重視 善心企業家捐70萬片口罩 10:382020/03/16 生活 國民黨不能切割韓國瑜 他一句話突破盲點 11:562020/03/16 政治 進貨6元賣10元 高雄藥局違法賣21萬片口罩 17:142020/03/16 社會 活絡青創氛圍 打造幸福高雄 04:102020/03/17 地方新聞 生活熱門新聞 下波鋒面連雨3天！氣象局曝雨最大時間 - 生活 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 案59一月就出國為何被罵翻？網揭致命關鍵 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 劉真腦傷惡化 醫：這兩種情況都發生了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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