大陸國家發改委17日舉行3月例行新聞發佈會，會上說明大陸全國規模以上工業企業復工率提高較快，除湖北等個別省份外，全國其他省（區、市）復工率均已超過90％，其中浙江、江蘇、上海、山東、廣西、重慶等已接近100％。

另據光明網報導，從電網企業監測的用電情況看，目前有色金屬行業用電量已達到去年正常水準；醫藥、化工、電子行業用電量已恢復到正常水準的9成以上；鋼鐵、機械、紡織行業用電量恢復到正常水準8成以上。而鐵路裝車數已恢復到正常水準，且民航、港口、水運均正常營運。

(旺報 )