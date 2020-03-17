陸發改委：江浙滬復工率近100％ 10:342020/03/17 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家發改委17日舉行3月例行新聞發佈會，會上說明大陸全國規模以上工業企業復工率提高較快，除湖北等個別省份外，全國其他省（區、市）復工率均已超過90％，其中浙江、江蘇、上海、山東、廣西、重慶等已接近100％。 另據光明網報導，從電網企業監測的用電情況看，目前有色金屬行業用電量已達到去年正常水準；醫藥、化工、電子行業用電量已恢復到正常水準的9成以上；鋼鐵、機械、紡織行業用電量恢復到正常水準8成以上。而鐵路裝車數已恢復到正常水準，且民航、港口、水運均正常營運。 (旺報 ) #用電量 #行業 #復工 #全國 #企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸企復工率近6成 籲官員帶頭消費 04:102020/03/13 兩岸要聞 胡潤報告：逾5成陸中小企現金流緊張 11:182020/03/13 財經 陸誇湖北外9成開工 疑未復產 04:092020/03/14 焦點新聞 不敢留在陸 傳統產業外移東南亞 04:092020/03/14 焦點新聞 估創造7.49萬個就業機會 投資台灣3大方案 突破9千億 04:092020/03/14 財經要聞 商務部：六成製造業外企復產率逾70％ 04:092020/03/14 全球財經 具規模台企 復工率逾9成 04:102020/03/14 兩岸要聞 物流、人流仍受限制 湖北車企 完全復工恐等到4月 04:102020/03/16 全球財經 台商鋼廠拚復工 估4月情況明朗 04:102020/03/16 證券．權證 上海發布復工指南4.0版 一般行業取消備案 10:102020/03/17 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 台股波動劇烈！盤中再跌300點 回測9400點關卡 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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