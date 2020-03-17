創業家(8477)旗下生活市集繼去年3月首次造節，並為年後零售淡季開啟新頁，今年看準宅經濟商機顯著發酵，今日再次啟動「321秒購節」，主打「激省生活市集牌」、「生活收納王」、「生活清潔家」、「吃貨美食王」、「打造美好生活」、「秒殺生活家電」等6大專場，為首季營收再挹注動能。

今年生活市集「321秒購節」除了主打6大必搶專場，集結生活市集自有品牌、收納用品、清潔商品、人氣美食、民生日用品、生活家電等數百項人氣商品，此次8大優惠亦包含即日起首波上線的商品優惠活動「每日一爆品」，活動期間內天天祭出一款人氣商品下殺超值價。

創業家總經理廖家欣表示，去年我們首度舉辦生活市集『321秒購節』，透過造節來強化平台三大特色－『精選商品』、『高CP值』、『全站免運費』，期許打造能包辦食衣住行所需的線上日常用品第一站，不僅成功推升平台整體消費熱度，更帶動高單品牌家電等多元商品買氣大增；而今年我們看準宅經濟發酵，強化商品力及優惠方案回饋力度，並洞悉消費者需求，以搶攻用戶心佔率，並拉抬新客流量，為第1季營運再添新一波動能。

(時報資訊)