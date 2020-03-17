南部某國立大學傳出校內出現新冠肺炎疑似病例。（示意圖，達志影像/shutterstock提供）

新冠肺炎疫情持續升溫，南部某國立大學傳出因校內出現疑似病例，緊急發出簡訊呼籲學生自17日起勿到學校上課，課程改由同步、非同步線上學習，校方表示，為了基於保護學生，目前先升高保護層級，也已將相關資料交給中央疫情指揮中心進行疫調，下午4點將對外公開說明。

《中時電子報》致電該校，校方指出是「有收到通知的學生才要停課」，其他學生則不影響，照常上課。

(中時 )