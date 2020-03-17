南部某國立大學傳出疑似病例 學生今起不到校上課 10:352020/03/17 中時 曹婷婷 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 即時新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南部某國立大學傳出校內出現新冠肺炎疑似病例。（示意圖，達志影像/shutterstock提供） 新冠肺炎疫情持續升溫，南部某國立大學傳出因校內出現疑似病例，緊急發出簡訊呼籲學生自17日起勿到學校上課，課程改由同步、非同步線上學習，校方表示，為了基於保護學生，目前先升高保護層級，也已將相關資料交給中央疫情指揮中心進行疫調，下午4點將對外公開說明。 《中時電子報》致電該校，校方指出是「有收到通知的學生才要停課」，其他學生則不影響，照常上課。 (中時 ) #學生 #疫情 #上課 #同步 #病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸控制疫情 盼3月底無新例 04:092020/03/13 話題觀察 美國安顧問控陸隱瞞 致疫情擴散 04:102020/03/13 國際大事 黨職選舉因疫情借不到場地 民進黨擬搭帳篷舉行 17:562020/03/14 政治 疫情衝擊台歐瀕斷航 荷航、阿聯酋不飛了 07:022020/03/15 生活 北京境外輸入病例 首度超越外地赴京病例數 10:582020/03/15 兩岸 從資料變化看疫情：武漢現有病例降至1萬以下 全球病例破15萬 18:152020/03/15 兩岸 餐飲業遇淘汰賽 有人危機當轉機 04:102020/03/16 焦點新聞 開發遊戲、製作短片 90後防疫妙招 04:102020/03/16 焦點新聞 殖利率優勢 台股可望有撐 04:102020/03/16 投資理財 規矩多 小資餐廳苦哈哈 04:102020/03/16 兩岸要聞 社會熱門新聞 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 南部某國立大學傳出疑似病例 學生今起不到校上課 - 社會 90歲獨居爺爺領40萬！無助站郵局悲吐：兒子走了...警忍淚護鈔 - 社會 同事是男友的前女友！春酒刻意穿「特殊禮服」 - 社會 隱瞞泰日旅遊史中鏢 他害公司關閉恐賠天價 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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