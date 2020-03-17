「瑞工學苑」提供基北區交通不便及遠道而來的學生一個安心就學的好環境。（新北市瑞工提供／吳康瑋新北傳真）

「瑞工學苑」提供基北區交通不便及遠道而來的學生一個安心就學的好環境。（新北市瑞工提供／吳康瑋新北傳真）

「瑞工學苑」提供基北區交通不便及遠道而來的學生一個安心就學的好環境。（新北市瑞工提供／吳康瑋新北傳真）

「瑞工學苑」提供基北區交通不便及遠道而來的學生一個安心就學的好環境。（新北市瑞工提供／吳康瑋新北傳真）

「瑞工學苑」提供基北區交通不便及遠道而來的學生一個安心就學的好環境。（新北市瑞工提供／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳高工於去年提出「轉型住宿型特色學校」的專案計畫，獲得教育局百萬補助，大舉將宿舍進行全面整修，新北市教育局長張明文於16日特別到瑞芳高工開箱「瑞工學苑」，他指出，修繕後的「瑞工學苑」煥然一新，像「家」一樣的舒適，令人驚豔，學校也結合住宿與集中培訓的需求，來規劃課程，並培育全方位的技職人才。

校長顏龍源說，「瑞工學苑」提供基北區交通不便及遠道而來的學生一個安心就學的好環境，宿舍全面整修包括交誼廳、2F及3F樓住宿區建置分離式冷氣機、洗衣區配電配水、室內外用餐區餐桌暨休憩台等，經設計裝潢後的宿舍就像「家」一樣的舒適。

顏龍源指出，學校也規劃課程結合生活管理、師徒制及多元的課後活動或社團，也兼顧集中培訓的需求，以培育全方位的技職人才，預計109學年度的下學期，優先提供「室內空間設計科」及「機械科」新生申請，他強調，未來也將與勞動部合作辦理住宿型職業訓練中心，利用餘裕空間提供長期職業訓練課程使用，教學資源與瑞芳高工師生共享。

瑞宮綜三甲班的同學表示，學生宿舍內各個寢室的冷氣在寒假期間都已經裝好了，看起來好新穎好先進，期待夏天趕快到來，晚上就可以睡個暨舒服又涼爽的覺了；而電機三的同學則表示，宿舍餐廳的地板與用餐區整個重新裝潢，讓我們的用餐氣氛更佳，這樣環境更加衛生，不知不覺中胃口也大增了；而室設一的同學則指出，學校宿舍的交誼廳重新設計，看起來有濃濃的地中海歐洲風、感覺好舒適，有居家的休閒感覺。

張明文說，透過宿舍改造，用空間換時間，用生活美學換深度學習，真是一舉兩得，教育局樂見學校轉型發展，讓孩子「吃好住巧、安居樂學」開創無限可能。祝福「瑞工學苑」落成，解決學生安心就學問題，並啟動夜間培育計畫，開展學校新願景和同學們的未來想像，激盪技職教育動能創新高。

張明文指出，新北自108年起推動4年4億元的「贏得未來•技職人才」計畫，全面提升新北市技職教育品質。透過設備設施的改善，希望能啟發學生多元思考嘗試，展現實作及問題解決的能力，培育具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才。

(中時 )