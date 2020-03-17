民眾黨今日記者會照 (吳家豪攝)

民眾黨立委蔡壁如與4位民眾黨幕僚今日於立院民眾黨團辦公室舉行「民眾黨青年成軍 打破民主18禁」記者會並表示，民眾黨將推動一憲二法，且黨章規定16歲即可入黨，未來要讓黨內年輕人接棒，招募更多年輕人加入。

今日除蔡壁如外，其他出席人員包括民眾黨國家治理學院公關事務長吳怡萱、民眾黨發言人楊寶楨、民眾黨文宣創意部副主任蔡峻維、民眾黨立委高虹安辦公室公關主任王郁文等4人。

4位幕僚紛紛秀出自己18歲時的照片，首先發言的蔡峻維表示，許多網站點進時都會詢問是否已滿18歲，等於是18歲已是一個成年人的分際，但到了選舉變成要滿20歲。

王郁文表示，18歲時印象最深的是在儀隊操練，原本想念哲學系，但因為念的是3類組，所以最後選擇公衛系。而過去從中山女高爭取不穿裙子的規定，都可看出現在的高中生已在爭取進一步的解禁。

楊寶楨說，自己18歲高中時參加了吉他社，也是開始挖掘自己個性的時間點。而現在的年輕人已身處在資訊爆炸時代，若還認為20歲才有資格投票，恐已跟不上時代潮流。

吳怡萱表示，18歲時在當熱舞社社長，而社團等於是小型公眾事務。而現在的年輕人透過網路，可以快速接觸社會脈動，若說年輕人不成熟是過時的想法。

吳怡萱說，未來民眾黨國家治理學院將透過辦演講、講座或社團結合等方式和年輕人接觸，讓年輕人知道民眾黨的理念、推動的議題內容等等，今天記者會結束後，希望年輕人可以主動來接觸。

蔡壁如說，未來除推動一憲二法外，也要交棒給現場的年輕人，讓他們去招募更多的年輕人。其實民眾黨規定16歲即可入黨，因此希望可以透過年輕人繼續宣導。而記者會最後，蔡壁如也授民眾黨旗給現場幕僚，宣示將任務交授給年輕人。

蔡壁如另回應，近日不少黨員收到柯文哲主席的信，第一時間得知時非常感動。而黨成立至今約半年，但黨遇到問題都不會迴避。雖日前因此傳出有黨員退黨潮，但冷靜後都會認為黨要團結一致。

(中時 )