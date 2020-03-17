美國聯準會（Fed）周一緊急調降利率4碼，逼近零利率，拖累美股暴跌近3千點，2萬點大關告急。但川普總統隨後表示，美國會力挺受新冠疫情重創的產業，如航空業等，消息一出，美股期貨又暴彈700多點，今晚道瓊指數或有機會鬆口氣。

聯準會周一無預警大降息，接近零利率，反造成投資人恐慌，美股開盤就觸及熔斷，接近尾盤時，川普又表示，最糟糕的情況是疫情可能拖到7月、 8月或者更晚結束，失望賣壓再度大舉出籠，終場道瓊指數狂瀉2997.10點（或 12.93%），收在20,188.52點。

不過，川普之後在推特發文指出，美國會大力支持受「中國病毒」重擊的產業，例如航空業等，他堅信美國會變得更強。

在市場瀕臨崩潰失望之際，川普這番話，彷彿又讓投資人看到一絲曙光，截至台北時間17日上午10點53分，激勵美股期貨飆漲逾751點（或3.71%），暫報21,012點。

(中時電子報)