昨天台灣一口氣新增8名新冠肺炎確診案例，全都是境外移入！但卻有里長仍然帶團出遊西班牙，引發大眾一陣撻伐。新北市中和區瓦磘里里長林綺芳，3/10揪團到西班牙、葡萄牙旅遊，還在臉書打卡分享出國玩的爽照，雖然林綺芳透過媒體澄清，出發前不知歐洲疫情嚴重，她個人也不會去領居家檢疫補助，但仍引起大批民眾表示不滿。

臉書粉絲頁《我是永和人》中就掀起熱烈討論，許多中永和人紛紛覺得「丟臉」，同時也非常害怕地小人稠的中永和會掀起群聚感染，雖然里長帶團的這些民眾回台後將進行居家檢疫，但許多網友懷疑「這些人真會好好在家不出門嗎？」更何況日前傳出居家檢疫失聯、被重罰百萬元的「盧禮勇」也住在永和，一連串的脫序事件讓許多中永和人非常擔憂。

引發眾怒的里長林綺芳一行人將於今日下午抵台，林綺芳受訪時表示，政府沒有規定不能出國，她出團前有詢問大家，當時有不少人認賠退訂，但最後仍有15名成員出發，他們抵達西班牙後第2天就決定提前回台，原本前天就該返抵國門，但中間碰到杜拜返台的班機被取消，所以又被轉安排去曼谷轉機，這段時間他們幾乎都待在飯店，搭機、旅遊全程都有戴口罩，做好防疫措施。對於被網友砲轟，她表示對於這樣的誤解她很抱歉，希望能停止網路霸凌。

不過，許多網友對於里長的解釋並不領情，直言「可以連署罷免里長嗎？」、「她下一屆不必出來選了！」「我住在隔壁里都覺得很丟臉」、「現在全台灣都知道瓦磘里了」，還有網友直接tag新北市長侯友宜臉書粉絲頁，希望侯市長能出來說句公道話，以及鐵腕做出相關對應，以免中永和淪陷。

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(中時電子報)