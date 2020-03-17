悠遊卡公司17日宣布，Samsung Pay正式上線，消費者只要在悠遊卡支援的Samsung手機皆可下載，手機直接變身為悠遊卡，讓消費者體驗更多元與全民的便利生活。（王英豪攝）

悠遊卡公司17日宣布，Samsung Pay正式上線，消費者只要在悠遊卡支援的Samsung手機皆可下載，手機直接變身為悠遊卡，讓消費者體驗更多元與全民的便利生活。

(中時 )