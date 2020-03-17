悠遊卡Samsung Pay正式上線 12:042020/03/17 中時 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 悠遊卡公司17日宣布，Samsung Pay正式上線，消費者只要在悠遊卡支援的Samsung手機皆可下載，手機直接變身為悠遊卡，讓消費者體驗更多元與全民的便利生活。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 悠遊卡公司17日宣布，Samsung Pay正式上線，消費者只要在悠遊卡支援的Samsung手機皆可下載，手機直接變身為悠遊卡，讓消費者體驗更多元與全民的便利生活。（王英豪攝） 悠遊卡公司17日宣布，Samsung Pay正式上線，消費者只要在悠遊卡支援的Samsung手機皆可下載，手機直接變身為悠遊卡，讓消費者體驗更多元與全民的便利生活。 (中時 ) #悠遊卡 #消費者 #手機 #SamsungPay 也許您會感興趣 推薦閱讀 打敗哈利波特！英最暢銷書超害羞 12:302020/03/13 日常 中消協：涉疫投訴集中合約退訂、假冒劣質產品 16:032020/03/15 財經 科學家新視野－消費者懂選擇 才能推動蛋雞產業升級 04:102020/03/16 產業特刊 房市黑天鵝來襲 看跌房價驟升至55% 11:042020/03/16 財經 《傳產》疫情黑天鵝，逾6成消費者看跌房價 11:092020/03/16 財經 民眾悲觀看待房市 網路民調：近7成看跌房價 15:502020/03/16 財經 房市網路民調近70％不看好 大多抱持房價恐跌 18:312020/03/16 風格 「嗶」進捷運！Samsung Pay悠遊卡今起開通 11:162020/03/17 財經 三星與悠遊卡合作！Samsung Pay今正式開通 11:252020/03/17 財經 《科技》無現金支付抗疫正夯，悠遊卡「嗶」進三星Pay 11:592020/03/17 財經 生活熱門新聞 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 下波鋒面連雨3天！氣象局曝雨最大時間 - 生活 案59一月就出國為何被罵翻？網揭致命關鍵 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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