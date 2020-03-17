靜宜大學製作2萬個裝有抗菌潔手凝露、洗手乳及濕紙巾等防疫用品的「小修女平安袋」，與社區一起攜手防疫。（顏莉敏服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市議會副議長顏莉敏受邀參加靜宜大學的防疫小物敦親睦鄰活動，並和民眾擺起「打噴嚏標準姿勢」！除互動有趣外，全民防疫人人有責，也藉此宣導防疫。靜宜大學校長唐傳義說，校方製作2萬個裝有抗菌潔手凝露、洗手乳及濕紙巾等防疫用品的「小修女平安袋」，與社區一起攜手防疫。

顏莉敏說，新冠肺炎疫情全球持續延燒，目前我國新冠肺炎確診人數達54例，多數在就診後都能恢復身體健康，防疫工作中央、地方都嚴正以待，並攜手合作；她在出席公開活動時，也會宣導防疫觀念，讓民眾更了解如何避免感染，並養成良好的居家及生活衛生習慣。

顏莉敏指出，民眾出入公共場合，許多衛生禮節必須注意，不但要保護自己，更要保護他人。雖然口罩成必搶之物，政府宣導將口罩留給醫護人員，健康的人不需佩戴口罩，但突然忍不住想咳嗽或打噴嚏時，沒戴口罩難免引人側目，疾管署日前宣導以衣袖遮掩口鼻的標準POSE，讓大家連打噴嚏都好看。

唐傳義表示，防疫期間，學校教室下課後、餐廳及宿舍皆定期消毒，師生除勤洗手，並加強健康自主管理，相關數據上傳雲端，校方同時製作2萬個裝有抗菌潔手凝露、洗手乳及濕紙巾等防疫用品的「小修女平安袋」，發送給師生及附近里民，與社區一起攜手防疫。

顏莉敏呼籲，民眾雖然目前疫情延燒全球，但確診者多是輕症，台中市目前共有15家指定隔離醫院，計94床負壓隔離病床，以台灣目前嚴格的防疫機制，只要配合政府政策平時勤洗手、咳嗽摀口鼻，出入醫院或有發燒及呼吸道症狀者配戴口罩，有症狀時務必配合政府防疫政策盡速就醫，希望能夠早日穩定疫情，度過難關。

(中時 )