港府發紅色旅警 4.20復課已無可能 11:202020/03/17 中時 張語庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港特首林鄭月娥。（圖／中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎全球大流行，有逾140個國家受疫情影響。港府今日(17日)宣布，將向全球所有國家及地區發出紅色旅遊警示，大陸、澳門及台灣除外，而周四(19日)凌晨零時起所有抵港人士須接受強制14天檢疫及醫學監察，呼籲香港居民不應前往外地。 港府亦指，按目前情況4月20日全面復課已無可能，即使情況穩定亦要分階段進行。 (中時 ) #全球 #港府 #國家 #情況 #監察 也許您會感興趣 推薦閱讀 小心，今日美國明日台灣 04:102020/03/14 時論廣場 若復工不順 全球藥品供應恐中斷 04:092020/03/15 焦點新聞 前往第3級旅遊警示國家 返台居家檢疫每日千元沒得領 18:302020/03/15 生活 港府對英國、美國、愛爾蘭發紅色旅遊警示 23:422020/03/15 財經 央行擬擴大降息 料破歷史低點 04:102020/03/16 財經焦點 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 非必要赴三級警告國家 指揮中心：返台不可領取防疫補助、加徵必要費用 17:022020/03/16 生活 港宣布對英美紅色旅遊警戒 01:062020/03/17 兩岸要聞 壓垮全球化的稻草？ 04:102020/03/17 時論廣場 港府：19日起從境外抵港 需強制14天隔離 10:472020/03/17 兩岸 兩岸熱門新聞 金價上不去？ 分析師：長期看漲 - 焦點新聞 - 旺報 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 《環球時報》：疫情震撼 大陸有理由慶幸自己的表現 - 兩岸 港府發紅色旅警 4.20復課已無可能 - 兩岸 影〉李蘭娟：群體免疫說法對人民極不負責任 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。