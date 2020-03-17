新冠肺炎全球大流行，有逾140個國家受疫情影響。港府今日(17日)宣布，將向全球所有國家及地區發出紅色旅遊警示，大陸、澳門及台灣除外，而周四(19日)凌晨零時起所有抵港人士須接受強制14天檢疫及醫學監察，呼籲香港居民不應前往外地。

港府亦指，按目前情況4月20日全面復課已無可能，即使情況穩定亦要分階段進行。

(中時 )