17日據北京衛健委官方微博消息，16日14時至24時，新增境外輸入新冠肺炎確診病例3例，無本地疑似病例，治癒出院病例8例，累計報告本地確診病例415例，治癒出院病例366例，治癒出院率88.2％。

境外輸入的3例包括西班牙2例、美國1例；累計報告確診病例455例中，治癒出院病例368例，死亡病例8例。現有疑似病例36例，累計確定密切接觸者3884人，其中410人尚在隔離醫學觀察中。

(旺報 )