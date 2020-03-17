北京新增境外輸入3例 累計境外輸入40例 11:572020/03/17 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸疫情稍緩但境外輸入增加。圖為先前的武漢同濟醫院中法新城院區新冠肺炎重症病區。 （新華社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 17日據北京衛健委官方微博消息，16日14時至24時，新增境外輸入新冠肺炎確診病例3例，無本地疑似病例，治癒出院病例8例，累計報告本地確診病例415例，治癒出院病例366例，治癒出院率88.2％。 境外輸入的3例包括西班牙2例、美國1例；累計報告確診病例455例中，治癒出院病例368例，死亡病例8例。現有疑似病例36例，累計確定密切接觸者3884人，其中410人尚在隔離醫學觀察中。 (旺報 ) #病例 #治愈 #境外 #報告 #疑似病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南累計5起境外移入登革熱 市府大陣仗噴藥 10:352020/03/13 生活 以牙還牙 陸發布美國侵犯人權報告 16:552020/03/13 國際 貴州無新增新冠肺炎病例 累計出院140例 19:292020/03/13 兩岸 屏東出現首例「茲卡病毒」境外移入確診個案 16:462020/03/14 生活 大陸新增確診病例20例 湖北新增4例 09:312020/03/15 兩岸 北京境外輸入病例 首度超越外地赴京病例數 10:582020/03/15 兩岸 從資料變化看疫情：武漢現有病例降至1萬以下 全球病例破15萬 18:152020/03/15 兩岸 陸31省份新增新冠肺炎21例 湖北新增1例 10:512020/03/17 兩岸 南部某國立大學傳出疑似病例 學生今起不到校上課 10:352020/03/17 社會 上海新增新冠肺炎境外輸入病例3例 治愈出院1例 10:562020/03/17 兩岸 兩岸熱門新聞 金價上不去？ 分析師：長期看漲 - 日報 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 《環球時報》：疫情震撼 大陸有理由慶幸自己的表現 - 兩岸 港府發紅色旅警 4.20復課已無可能 - 兩岸 影〉李蘭娟：群體免疫說法對人民極不負責任 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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