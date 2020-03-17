民進黨政府提出國土計畫法修正草案，遭質疑有破壞環境、為財團開後門之虞，但民進黨仍挾立院單獨過半優勢，無視所有在野黨團的反對，強型將修正草案交付委員會討論。為此時代力量今日召開記者會，表示因應民進黨強行付委，時代力量也提出自己的版本，主張嚴格審議、明訂期限。

現行的國土計畫法規定縣市政府應於中央政府公告實施全國國土計畫後二年內，公告實施縣市國土計畫，並於縣市國土計畫公告實施後二年內，一併公告國土功能分區圖。但行政院的修法版本，卻將原本規定二年內都改為「一定期限內」。

不僅如此，現行國土計畫法規定，國土計畫公告實施後，全國國土計畫每十年通盤檢討一次，縣市國土計畫每五年通盤檢討一次，但如因戰爭、地震、水災、風災、火災或其他重大事變遭受損壞，或為加強資源保育或避免重大災害之發生，乃至於政府興辦國防、重大之公共設施或公用事業計畫，都可以適時檢討變更之。然而行政院的修法內容又增訂因應政府推動國家重大建設計畫需要，也得適時檢討變更國土計畫規定。

對此時代力量立委邱顯智質疑，民進黨立法院黨團宣稱要修正行政院版本，將「行政院核定的國家重大建設計畫」限縮在農業、文化、新能源，但依照內政部的「重大之公共設施或公用事業計畫認定標準」，早就包括了能源，不知道如今的修法是要通過甚麼重大建設？

時代力量立委王婉諭則認為，行政院針對45條的修正草案，「一定期限」過於模糊，應該針對少數尚未能提出的縣市延長1年，而非空白授權，不知道一定期限到底是多久。時代力量立委陳椒華也質疑民進黨團提出修正動議，列表提到「新能源」，到底甚麼是新能源？每年可以做通盤檢討等於把國土棄為糞土，淪為國土破壞法。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政則感慨，過去跟隨當時在野的民進黨努力奮鬥，希望執政黨好好修法，如今執政的民進黨換了位置就換了腦袋。他舉例觀塘藻礁就是政府用國家重大建設名義介入的，但如今已知該處有世界自然遺產價值卻仍開發，不先定位清楚何為重大建設，就可能會破壞下一代的重要資產，呼籲民進黨好好修法。

時代力量新竹市議員廖子齊也質疑原本的國土法已有彈性，行政院卻不運用還要再修。綠色消費者基金會秘書長方儉也憂心再發展下去，國土計畫恐變成炒地皮計劃、亡國計畫，古詩是「國破山河在」，未來恐怕變成「國在山河破」。 台灣土地正義聯盟理事長陳致曉也認為，由行政院核定就是黑箱作業，為何是國家重大建設，或交通路線規劃，都沒經過民眾審查， 過程也不公開，例如南鐵東移案，就可能在司法判決被認定違法。行政院宣稱國土計畫如果無法配合檢討會影響國家發展進行，然而在很多案子看不出無法更改，按照政院版修法後形同開了後門，讓權貴恣意訂定土地可如何使用、環境是否保護。

(中時 )