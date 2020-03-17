新冠肺炎疫情肆虐，15日疫情中心指揮官陳時中宣布，新增6例確診，皆為境外移入，其中案59是一名北部高中生，也引來網友批評，為何明知有疫情還要出國，回國後也未自主管理，對此親友也出面反擊。

案59一月中與家人到希臘旅遊，3月5日返台，12日開始出現徵狀，13日就醫，15日確診。因案59所就讀的班級已達停課標準，進行停課，接下來會配合指揮中心的疫調，校內也會完成消毒。

案59確診消息曝光後，引發網友抨擊「爽玩歐洲兩個月」，怒批「害人害己」、「再玩啊！」「放假了，但要居家隔離爽嗎？」不只害別人要被隔離，還讓全國師生禁止出國。

一名認識案59的網友，也在《Dcard》上還原始末，指出當事人回國時並沒有症狀，且當時所在區域幾乎沒什麼疫情，也重新買回程機票，就為了轉機安全一點，回國後「海關說他不用自主管理」，且希臘在3月5日根本還沒有旅遊警示，也沒有旅遊禁令，也就是「合法出國」。

該網友希望大家先搞清楚再發言，且除了吃飯跟打球，他都有戴口罩，「不知道的人不要再亂說了，如果要嘴人家為何要聚會什麼的，我只想說難道你有未卜先知的能力？」且一發現不舒服也馬上通報衛生署，並沒有拖延時間，真心希望大家不要再罵了，也不要再網路霸凌。

(中時電子報)