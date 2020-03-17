新冠肺炎疫情嚴峻，很多產業飽受衝擊，台中市府目前推出的紓困方案，是否針對稅收推動減免政策？市長盧秀燕17日在受訪時表示，在中央600億元紓困預算還沒下來前，市府要先hold住，要協助業者撐住，紓困方案已正陸續執行中。

盧秀燕今日在主持市政會議前，對媒體提問有關經濟紓困方案指出，市府於2月提出紓困三箭，3月擴大推出紓困9箭，9大措施中有不少是減免地方的稅，同時也有很多補助方案。

中央提出600億元紓困預算，但地方還未實院受惠獲奧援，盧秀燕強調，中央紓困方案經費還沒下來前，市府要先hold住，要協助業者撐住，紓困方案已正陸續執行中。

盧秀燕說，台中市提出紓困九箭，因應疫情發生情勢嚴峻，恐還會衝擊各行各業，包括企業停業、停工，影響勞工就業，去年做的計畫今年都要重新調整和準備，如每年辦的大型就業博覽會，來參加人數高達上萬人，如何改變型式，舉辦防疫優先的就業博覽會，要進一步做最佳因應。

(中時 )